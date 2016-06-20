Петрозаводск, 20 июня, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Дети из детского лагеря в Карелии, попавшие в шторм на Сямозере, до последнего боролись за жизнь и гибли, в основном, не захлебнувшись, а от переохлаждения. Об этом рассказали участники трагического сплава телеканалу «Ника +».

Ben_Kerckx Спасательный круг

По словам выживших, оказавшиеся на плавсредствах во время шторма дети безрезультатно пытались грести около часа, однако инструктора заявили, что «плыть некуда», и к вечеру рафты и каноэ с промокшими насквозь экипажами должно прибить к острову.

«Мы были в походе. И мы выплыли на рафте и на каноэ. На Змеинку мы плыли. На Змеиный остров. И вдруг пошел шторм четырехбалльный. Нас сносило туда-сюда. Мы пытались грести час. Но мы не двинулись с места вообще. Три весла потерялись, выронили из рук. Вся одежда намочилась. И мы уже сдались. Инструкторы сказали, что уже некуда плыть. Где-то вечером нас уже на остров смоет», — рассказали двое ребят, которым удалось на лодке добраться до острова.

Они отметили, что жертв в экипаже их лодки не было, но у их друзей, плывших на каноэ, почти не осталось шанса спастись: легкие плавсредства перевернулись. В холодной воде ребята боролись за жизнь порядка двух-четырех часов.

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«Мы находили мертвых ребятишек в них. Дети не утонули, они замерзли в воде», — рассказал «Новой газете» глава Эссойльского сельского поселения Андрей Ореханов.

Пришедшие на помощь местные жители отмечают, что нашли спасшихся подростков мокрыми и спящими. Дети настолько обессилели, что не подавали сигналы бедствия и даже не пытались развести огонь. 11 ребят, обнаруженные жителями поселка Кудамы, спали под полиэтиленом.

«Мужчины привезли их в поселок. Мы сразу протопили баню, согрели детей, накормили их горячим супом. МЧС и медики появились позже. Подростки не молчали, не замыкались. Они, видно, не до конца поняли, что случилось», — отмечает собеседница газеты.

Судя по всему, неподготовленными к выживанию в экстремальных условиях оказались и инструкторы. Согласно открытому письму одной из студенток Петрозаводского педагогического колледжа, опубликованному в соцсети, практикантов заставляли работать в этом лагере под угрозой отчисления.

«Мы ехали в лагерь вожатыми. По документам договора и вовсе были кураторами, но по каким-то причинам становились инструкторами, хотя соответствующего образования мы не имеем. Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать в походных условиях и в условиях экстремальных ситуаций», — заявила студентка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня на карельском озере группа отдыхающих детского лагеря «Парк-Отель Сямозеро» попала в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за сильных волн несколько плавсредств перевернулось, 13 человек погибло, остальным удалось добраться до островов. Один ребенок до сих пор числится пропавшим без вести, поиски продолжаются. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.