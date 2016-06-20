Новосибирск, 20 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области на заседании сегодня, 20 июня, одобрило проект распоряжения «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности при осуществлении перевозок групп детей», подготовку которого инициировал губернатор региона Владимир Городецкий. Как уточнили ИА REGNUM в областном правительстве, распоряжение содержит рекомендации для органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и областного управления Министерства внутренних дел РФ по принятию необходимых мер для обеспечения безопасности перевозок групп детей в соответствии с требованиями законодательства.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Тревожный свисток. Пионерский лагерь

«Разработка и принятие данного документа является реакцией на то чрезвычайное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 12 детей, следовавших на соревнования в Красноярск. Распоряжение не регламентирует нечто новое, а четко формулирует порядок всех действий должностных лиц, которые занимаются организацией перевозок детей. Наша совместная задача — довести распоряжение до всех тех ответственных лиц, кого оно касается», — заявил Владимир Городецкий.

По словам исполняющей обязанности министра социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, проектом распоряжения предусмотрен ряд мероприятий, которые подлежит осуществлять руководителям областных органов государственной власти Новосибирской области, имеющих в распоряжении подведомственные учреждения, в которых предоставляются услуги детям, а также руководителям таких учреждений.

«В частности, в срок до 1 июля 2016 года необходимо провести в учреждениях внеплановые инструктажи работников, ответственных за перевозку групп детей, а также мероприятия по совершенствованию ими навыков оказания первой помощи пострадавшим. При организации закупок услуг по перевозке групп детей в обязательном порядке включать в описание объекта закупки условие о том, что доставка групп детей должна происходить в соответствии с соблюдением установленных мер безопасности при организации перевозок, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами. Также необходимо информировать должностных лиц уполномоченных органов о ставших известными фактах нарушения правил по перевозке детей из учреждений для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — отметила Елена Бахарева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 14 июня на трассе Р-256 в районе поселка Линево Искитимского района Новосибирской области произошла авария с участием автомобиля Honda Cr-V и микроавтобуса «Газель» — Honda Cr-V на большой скорости столкнулась с «Газелью». В столкновении пострадали почти два десятка человек, в том числе 12 детей. Позже, в отношении 56-летнего водителя «Газели» по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

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Выяснилось, что «Газель» не была оборудована опознавательным знаком «Перевозка детей». Водитель не имел необходимых для перевозки детей документов, не прошёл предрейсовый инструктаж и медицинский осмотр. Автомобиль не был оборудован ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами для детей, не достигших 12 летнего возраста. Кроме того, мужчина, не являющийся индивидуальным предпринимателем и не имеющий трудового договора с юридическим лицом, незаконно оказывал услуги по перевозки людей на своем автомобиле марки «Газель».