Вологда, 20 июня, 2016, 15:29 — ИА Регнум. За 5 месяцев этого года медики Вологодской области обследовали более 112 тысяч человек и выявили 95 новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом 42 случая (44,8%) зафиксировано в Череповце, 19 (20%) — в Вологде. 4 инфицированных на Вологодчине оказались иностранцами. Остальные случаи регистрировались в районах. В общей сложности к настоящему моменту в регионе насчитывается 3000 впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции, а 29 зараженных вологжан с начала 2016 года погибли, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном Центре по профилактике и борьбе со СПИД.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

«В этом году ситуация по ВИЧ-инфекции осложнилась в Бабушкинском районе. Здесь зарегистрировано 3 новых случая, а показатель на 100 тыс. населения в 3,1 раза выше среднеобластного уровня. В Вожегодском районе при двух новых случаях инфицирования показатель в 1,6 раза выше, чем в среднем по области. По-прежнему сохраняется сложная ситуация в Череповце, Шекснинском и Чагодощенском районах, где показатель в 1,7 — 2,9 раза выше, чем по области», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Центре по профилактике и борьбе со СПИД.

По словам врачей, большая часть заболевших (62,7%) заразились при гетеросексуальных контактах. Остальные пациенты (37,3%) были инфицированы через шприцы, употребляя наркотики.

Среди заболевших больше всего вологжан от 31 до 40 лет (36,8%). Чуть меньше трети ВИЧ-положительных жителей региона (32,6%) — возрастом от 18 до 30 лет.

Среди инфицированных ВИЧ чаще всего встречаются рабочие (22,1%) и безработные (20%). 12,6% зараженных находятся в местах лишения свободы, а 9,5% — служащие в местных учреждениях. Еще по 4,2% — иностранцы и пенсионеры.

Кроме того, за 5 месяцев 2016 года в Вологодской области зарегистрировали 36 инфицированных беременных женщин. Из них 24 вологжанки встали на учет и благополучно родили. Все дети получили трехэтапную химиопрофилактику.