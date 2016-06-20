Москва, 20 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) 12 сентября откроется выставка работ Рафаэля Санти, сообщила журналистам директор музея Марина Лошак.

Рафаэль Санти. Автопортрет. 1506

По словам Марины Лошак, на выставке будут представлены десять живописных работ, девять рисунков и две скульптуры.

Посетители экспозиции смогут увидеть «Автопортрет» 1506 года, хранящийся в Галерее Уффици во Флоренции, парные свадебные портреты Аньоло Дони и Маддалены Строцци 1506 года, знаменитую «Мадонну делла Седия» или «Мадонну в кресле» из галереи Палатина во Флоренции.

Ранее в России демонстрировались только немногие работы Рафаэля. Выставка позволит оценить разнообразие творчества великого художника эпохи Возрождения.

Стоит отметить, что в послевоенное время в музее находилось одно из ключевых произведений великого художника — «Сикстинская мадонна», которая впоследствии в числе других картин дрезденской галереи в 1955 году была возвращена Советским Союзом в ГДР.