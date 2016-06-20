Казань, 20 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Заведующую кассой отделения одного из банков Казани ищут по подозрению в краже крупной суммы. Предположительно, женщина причастна к подмене 14,2 млн рублей муляжами купюр с надписью «Банк приколов», сообщает 20 июня пресс-служба МВД по Татарии.

Марина Соколовская Проверка подлинности денежных купюр

16 июня этого года в правоохранительные органы поступило заявление от сотрудников банка о хищении 14,2 млн рублей. Среди денежных средств, доставленных в банк инкассаторами, были обнаружены купюры так называемого «банка приколов».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), подозрение пало на 39-летнюю заведующую кассой одного из офисов банка, Светлану Астафьеву. По данным полиции, она может скрываться вместе с супругом — 37-летним Юрием Спириным.

Предположительно, в день совершения преступления муж и жена — уроженцы города Чистополя — могли передвигаться на белом автомобиле «Опель Астра». Как уточняет портал e-kazan.ru, речь идет о кредитной организации «Банк Казани».