Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Массовая драка с применением оружия произошла на Софийской овощебазе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает ТАСС, есть пострадавшие.

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Драка у таверны. 1777

По информации источника агентства в правоохранительных органах, причины столкновения пока не установлены. На место ЧП вызвана полиция.

По данным издания «Фонтанка.ру», драка началась около 14:00, в ней участвовали от 100 до 200 человек, применялось огнестрельное оружие. По предварительной информации, один человек погиб. К овощебазе стянуты силы ОМОНа.

Невская (Софийская) овощебаза — крупнейшая в Петербурге. На ее территории работает множество выходцев из ближнего зарубежья.