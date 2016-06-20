Светлогорск, Калининградская область, 20 июня, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выездного совещания в городе Светлогорске (Калининградская область) заявил, что НАТО приближается к российским границам, пишет «Парламентская газета».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Патрушев считает, что международная ситуация усложняется. «Со стороны США и их партнёров по НАТО принимаются меры по приближению военной инфраструктуры непосредственно к российским границам», — заявил он.

Также политик отметил, что в этих условиях Запад продолжает заявлять о «военной угрозе со стороны России». Озвучивается такая позиция, в частности, странами Восточной Европы, таким как Польша и страны Прибалтики.

Патрушев подчеркнул, что создавшиеся условия вынуждают Москву принимать ответные меры: речь идёт как об экономических шагах, так и о действиях в военном направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что альянс не планирует увеличивать численность войск на территории Восточной Европы и в Прибалтике больше той, которая есть в планах. Это связано с тем, что «неминуемой угрозы» со стороны России не наблюдается. Павел пояснил, что те четыре батальона, которые НАТО направляет в Польшу и в каждую стану Прибалтики, выполняют функцию политического фактора, а вовсе не военного средства сдерживания.

14 июня генеральный секретарь Северо-Атлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что входящие в НАТО страны не хотят вступать с Россией в холодную войну.

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