Москва, 20 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян заявил о намерении решить вопрос с Нагорным Карабахом исключительно мирным путём. Об этом 20 июня он заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

MarshallBagramyan Мемориал в Степанакерете

«Наша позиция по Карабаху известна всем. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен исключительно мирным путем. И хочу поблагодарить вас в ряде стран сопредседателей минской группы за то понимание и усилия, которые вы уделяете этому вопросу», — сказал Саргсян.

В то же время, он выразил сожаление в связи с тем, что «по желанию одной стороны такие конфликты не решаются»: «И мы были бы рады, если бы сегодня мы смогли бы продвинуться вперед по имплементации тех договоренностей, которых мы достигли, то есть создать механизмы расследования нарушения режима перемирия. И это создаст рабочий настрой для ведения переговоров».

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В свою очередь, Владимир Путин согласился обсудить все декларируемые Саргсяном вопросы.

Напомним, ранее российские власти неоднократно встречались со своими коллегами из Армении и Азербайджана в рамках урегулирования обострившегося весной 2016 года конфликта в Нагорном Карабахе.

Отметим также, что 20 мая Владимир Путин встретится по отдельности с президентами Армении и Азербайджана, после чего лидеры трёх стран проведут трёхстороннюю встречу.