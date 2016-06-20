Лондон, 20 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не планирует встречаться с возможным кандидатом на пост главы Белого дома от Республиканской партии США Дональдом Трампом, заявили в администрации главы британского правительства. Об этом сообщает Press Association.

Дональд Трамп

Визит Трампа связан с церемонией открытия отеля и площадки для игры в гольф Turnberry в Шотландии, который состоится 24 июня — именно в этот день будут оглашены результаты референдума о членстве Соединенного Королевства в составе ЕС.

Прежде премьер-министры Великобритании принимали у себя кандидатов в президенты США, если те высказывали такое желание. Так, в 2012 году в ходе прошлой президентской кампании в США кандидат от Республиканской партии Митт Ромни проводил встречу с Кэмероном.