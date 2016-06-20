УЕФА не согласовал выход сборной России в траурных повязках на матч ЧЕ
Париж, 20 июня, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не согласовал выход игроков сборной России с траурными повязками на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против команды Уэльса, сообщается на сайте спортивного телеканала «Матч ТВ».
«УЕФА не согласовал выход игроков сборной России на матч Евро-2016 против Уэльса с траурными повязками», — говорится в сообщении.
20 июня капитан сборной России Василий Березуцкий заявил «Матч ТВ», что игроки национальной команды планируют выйти с траурными повязками на матч группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса, чтобы выразить дань памяти погибшим в Карелии подросткам.
«Сборная России точно настроена играть в повязках», — сказал спортсмен.
Напомним, матч Россия — Уэльс пройдет в понедельник, 20 июня, во Франции.
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