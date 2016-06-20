Минск, 20 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Участницы Х конкурса красоты «Мисс Беларусь-2016» смогут участвовать в «большой политике». Об этом 19 июня заявил Александр Лукашенко, выступая в финале конкурса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии

«Потому что красота непреодолима, красоту невозможно сдержать — ни в экономике, ни в политике, ни в жизни», — пояснил Лукашенко причины, по которым такой феномен в постсоветской республике возможен.

«Ведь наши женщины — это жемчужины в ожерелье белорусского народа, — констатировал он, зачитывая своё выступление. — Я не мог обойти вниманием юбилейный, 10-й конкурс нашего прекрасного спектакля и потому, что он проходит в «год культуры».

Лукашенко напомнил аудитории: «У нас была и Евфросиния Полоцкая, и Анастасия и София Слуцкие, и Алоиза Пашкевич, и Лариса Александровская, и много-много и других, которые прославили нас, нашу историю, нашу культуру, наш народ».

«Им не уступают замечательные героини нашего времени, прославляющие Белоруссию как своими спортивными подвигами, выдающимися достижениями в искусстве, науке, медицине, других сферах деятельности», — добавил он.

«Нынешние финалистки конкурса «Мисс Беларусь» воплощают в себе лучшие черты молодого поколения белорусов, гармонично сочетая внешнюю привлекательность с внутренней душевной красотой», — отметил он в тексте своего выступления.

«Ну я же не зря сюда вышел, — добавил Лукашенко экспромтом. — Я вам гарантирую, что вы нигде не пропадёте и не затеряетесь».

Обращаясь к участницам финала конкурса, руководитель постсоветской республики отметил: «В ваши годы — это величайшее достижение».

Участницы конкурса выступили в традиционных нарядах, а также платьях польской шляхты времён Речи Посполитой, которые были поданы как «национальные костюмы». Такое решение стало продолжением серии мероприятий, направленных на популяризацию «вышиванки» — вышитой орнаментом домотканой рубахи, которую сначала на Украине, а затем и в Белоруссии националисты используют в целях политического PR.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белоруссии неоднократно попадали в эпицентр скандалов, пытаясь «упорядочить» различные сферы деятельности, в том числе конкурсы красоты. Так, скандалом закончился конкурс «Мисс Минск-2013»: выяснилось, что представители Мингорисполкома и ряда других структур набирали конкурсанток, занятых в стриптизе и других сомнительных видах деятельности. Всё это не помешало чиновникам постсоветской республики в дальнейшем продолжить подобную практику в других сферах.

Отметим, православная святая, монахиня Евфросиния Полоцкая (XII в.) осуждала разделение русских земель и сепаратизм русских князей, оставшись в памяти народной отнюдь не благодаря красоте тела. В процессе «белорусизации» чиновники «идеологической вертикали» тратят огромные средства налогоплательщиков на создание различных пропагандистских мифов, призванных содействовать конструированию новой идентичности белорусов и отвлекать внимание от ошибок госуправления, следствием которых стал нынешний кризис в Белоруссии.