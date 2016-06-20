Омск, 20 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В Омске в ходе поиска пропавших при крушении прогулочной яхты обследовали более 1 тыс. метров дна реки Иртыш и 3 тыс. метров береговой линии. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

Андрей Широков Яхта под водой

Уточняется, что для поиска пропавших и ликвидации последствий происшествия было задействовано 52 человека и 17 единиц техники. Затонувшую яхту обнаружили в 500 метрах от места опрокидывания вниз по течению реки Иртыш. Ее подняли с помощью плавучего крана.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске 20 июня потерпела крушение яхта класса «Ассоль». Это произошло в 10 метрах от правого берега Иртыша. На борту яхты находились семь человек. Пятеро смогли самостоятельно выбраться на сушу. Местонахождение еще двоих пока неизвестно.

Омский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения прогулочной яхты на реке Иртыш (ч. 3 ст. 109 УК РФ).