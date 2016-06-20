Ярославль, 20 июня, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Ярославле завершился международный проект «Тропа искусств» городов-побратимов Ярославля и финского Ювяскюля, в ходе которого юные художники из двух стран преобразили Сад Дружбы на Первомайской улице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

фото сайта city-yaroslavl.ru

«Сад Дружбы на Первомайской создавался поэтапно. Вначале были сделаны 12 столбов, символизирующие 12 месяцев года. На каждом написаны пословицы и поговорки на русском и финском языках. Помимо этого, установлены лавочки, сделанные с применением мозаики и декоративных элементов. В этом году учащиеся школ искусств Ювяскюля (Финляндия) и ДШИ «Канцона» Ярославля за пять дней совместными усилиями сделали тантамарески», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Тантамарески представляют собой картины, обрамленные в деревянные наличники. Настоящие наличники с русских домов были найдены в ходе экспедиций в деревни, сняты с брошенных домов и восстановлены.

«Красота, которую мы здесь видим, создана трудом детей. Это полностью заслуга ребят, за что им большое спасибо. Дружба начинается с ранних лет, творчество сближает, и я надеюсь, что ребята будут дружить дальше и вместе осуществят еще много проектов», — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств «Канцона» Ольга Ковалевская.

Цель проекта «Тропа искусств» — включение в городской ландшафт идей дружбы и побратимских связей на примере русско-финских отношений и с участием финских партнеров.