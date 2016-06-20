Астана, 20 июня, 2016, 15:04 — ИА Регнум. На сайте Еврокомиссии появился список авиакомпаний из 24 стран мира, которым по-прежнему запрещено осуществлять рейсы в страны Европейского союза. Перечень включает в себя более 220 названий. Наибольшее количество авиакомпаний, которым запрещено летать в страны Евросоюза, находятся в Индонезии — 53 авиаперевозчика.

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Из стран Средней Азии в черном списке представлены только авиакомпании Киргизии и Казахстана.

Причем киргизских авиаперевозчиков в перечне всего 13, в то время как казахстанских — 19. Среди них: Air Almaty, Atma Airlines, Avia-Jaynar/Avia-Zhaynar, Bek Air, Beybars Aircompany, Burundayavia Airlines, Comlux-Kz, East Wing, Euro-Asia Air, Fly Jet Kz, Investavia, Irtysh Air, Jet Airlines, Kazair Jet, Kazairtrans Airline, Kazaviaspas, Prime Aviation, Scat, Zhetysu Aircompany. При этом в пояснении сообщается, что все компании сертифицированы казахстанскими властями.

Другие страны СНГ, в том числе и Россия, в списке отсутствуют.

«Перечень авиационной безопасности ЕС является одним из главных приоритетов в стратегии европейской авиации, принятой в декабре 2015 года. Кроме того, это один из основных инструментов для обеспечения самого высокого уровня безопасности полетов для европейских граждан», — говорится в пояснении к списку.

Напомним, что по итогам 2015 года Казахстан занял 4 место по числу погибших в авиакатастрофах. По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), приведенным в докладе «Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в 2015 г.», за последние 10 лет в авиационных происшествиях в Казахстане погиб 71 человек. В 2015 году в республике произошло 4 авиационных происшествия, в том числе 2 катастрофы, в которых погибли 7 человек.