Париж, 20 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Директор УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти заявил, что пока нет необходимости в изменениях формата проведения чемпионата Европы, сообщает «Р-Спорт».

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В сентябре 2008 года исполком УЕФА принял решение, что на чемпионате Европы-2016 будут играть 24 команды, тогда как ранее в турнире принимали участие 16 сборных. Кроме того, плей-офф чемпионата начнется с 1/8 финала, а не с ¼, как это было раньше.

По словам Джорджио Маркетти, в таком же формате будут проходить и чемпионаты в 2020 и в 2024 году. Он подчеркнул, что сейчас нет нужды думать о другом формате.