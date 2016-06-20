Воронеж, 20 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области на ближайшие четыре дня, с 20 по 24 июня, из-за жары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

По сообщению ГУ МЧС, с 20 по 24 июня на территории областного центра и районов области ожидается аномальная жара — среднесуточная температура на семь градусов превысит норму.

Спасатели рекомендуют по возможности сохранять прохладу в доме, пользовать кондиционерами и вентиляторами, больше пить жидкости, при этом избегая сладких и алкогольных напитков, не находиться, по возможности, на жаре, особенно, в самое жаркое время суток, избегать интенсивной физической нагрузки.

Минувшие выходные, 18−19 июня стали первыми по-настоящему жаркими в Воронеже: фактически лето в регионе наступило в конце прошлой недели — прекратились дожди, пришла жара.