Москва, 20 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В столице завершена разработка генерального плана и правил землепользования и застройки присоединенных к Москве территорий. Документ прошел и публичные слушания, заявил в ходе пресс-конференции руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщает 20 июня Информационный центр Правительства Москвы.

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По словам Жидкина, в настоящее время утверждены территориальные схемы ТиНАО. При этом шесть проектов планировки территории утверждены, десять — прошли через градостроительно-земельную комиссию столицы, еще 28 — должны быть рассмотрены ГЗК осенью этого года.

Владимир Жидкин подвел итоги за четыре минувших года. Так, с 2012 года на территории Новой Москвы завершено строительство около 1350 объектов, введено около 9,5 млн кв. м недвижимости, из которых 7,14 млн кв. м являются жильем. При этом за истекший период 2016 года введено около 1 млн кв. м недвижимости, из которых жилыми являются 829,2 тыс. кв. м. До конца текущего года ожидается введение 2 млн кв. м жилья.