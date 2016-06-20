Саранск, 20 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум. В Саранске 20 июня возле многоэтажного дома по улице Хмельницкого обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Мордовии.

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Погибшим оказался 51-летний мужчина, проживавший один на 10 этаже здания. По данным местных СМИ, мужчина был успешным бизнесменом.

В момент падения на погибшем был костюм Бэтмена.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Следователи опрашивают родственников и знакомых погибшего. По одной из версий, которую следователи считают наиболее вероятной, это могло быть самоубийство.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.