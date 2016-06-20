Ростов-на-Дону, 20 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону под колёсами пассажирского автобуса погибла 78-летняя женщина. Как уточнили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе регионального управления МВД России, ЧП произошло ранним утром на Привокзальной площади.

filefastovik.com Маршрутный автобус

Согласно предоставленной информации, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. В это время на горожанку наехал автобус Mercedes, за рулём которого находился 46-летний водитель. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Также известно, что в маршрутном автобусе пассажиров в момент дорожного происшествия не было. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали ДТП.

Отметим, что в период с января по май текущего года в Ростовской области зарегистрировано девять ДТП с участием автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автобусные перевозки. В результате дорожных аварий погиб один человек, еще десять получили травмы различной степени тяжести.