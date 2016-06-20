Саратов, 20 июня, 2016, 14:52 — ИА Регнум. «Инициаторы отключения электротранспорта — руководство ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (СПГЭС) — понимало, что это может привести к очень серьезным последствиям и даже ждало их», — такое заявление сделал ИА REGNUM политолог Дмитрий Олейник.

Илья Репин. Бурлаки на Волге. 1870-1873

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«Для меня очевидно, что это непродуманный демарш со стороны руководства СПГЭС, в результате которого не выиграл никто, а пострадали все, — прокомментировал чрезвычайную ситуацию в областном центре, сложившуюся 16 июня, политолог Дмитрий Олейник. — Предприятию «СПГЭС» с начала года МУПП «Саратовгорэлектротранс» регулярно оплачивает текущие платежи, на 45% погашена задолженность прошлых лет. То есть до конца года полный расчет с СПГЭС, скорее всего, был бы завершен, и идти на обострение особого смысла не было. В заявлениях депутатов говорилось о тысячах саратовцах, не успевших на работу, угрозе коллапса, высказывались требования отставки администрации. Однако администрация города сумела оперативно отреагировать и заместить отсутствующий подвижной состав автобусами. Были оптимизированы интервалы движения, удалось уговорить транспортников перевозить льготников на прежних условиях».

«Поздно вечером 15 июня администрацию телефонным звонком предупредили об отключении электротранспорта, — напомнил ход событий Дмитрий Олейник. — Администрация до последнего вела переговоры с СПГЭС, а потом стала договариваться с автотранспортными предприятиям по выпуску на маршруты дополнительных автобусов. Утром подстанции, запитанные от СПГЭС, отключили. Остались маршруты, которые питались от «Саратовэнерго». Это трамвай №3 и несколько троллейбусных маршрутов. Да, были пробки чуть больше обычного, но транспортного коллапса не случилось».

Политолог отметил, что оперативно было подготовлено обращение в Арбитражный суд, в ситуацию вмешался губернатор Валерий Радаев, который в это время был на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, и депутат Госдумы Николай Панков.

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«В тот же день, 16 июня, стало понятно, что демарш провалился, — резюмировал Дмитрий Олейник. — А когда суд в течении нескольких часов вынес решение о восстановлении подачи электричества, стало окончательно ясно, что власть сумела консолидировать усилия и не допустить серьезных проблем. К вечеру весь электротранспорт вышел на маршруты. Инициаторы отключения оказались в проигрыше, так как дали возможность сити-менеджеру Саратова Валерию Сараеву проявить лучшие организационные и лидерские качества, а губернатору Валерию Радаеву продемонстрировать, что в регионе работает команда, способная оперативно решать любые вопросы. В любом случае просчет был в том, что Сараеву удалось быстро решить проблему, а губернатор поручил провести проверку и наказать виновных».

Напомним, власти в судебном порядке обжаловали действия ООО «СПГЭС» по ограничению режима потребления электроэнергии МУПП «Саратовгорэлектротранс», повлекшего за собой остановку деятельности пассажирского электротранспорта. «Суд принял во внимание социальную значимость осуществляемых муниципальным предприятием пассажирских перевозок, — говорится в официальном сообщении сити-менеджера Саратова Валерия Сараева. — Определением Арбитражного суда Саратовской области удовлетворено заявление МУПП «Саратовгорэлектротранс» о принятии обеспечительных мер. ООО «СПГЭС» запрещено производить действия по введению частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии, отключения объектов МУПП «Саратовгорэлектротранс». Также суд обязал ООО «СПГЭС» возобновить подачу электроэнергии на объекты МУПП «Саратовгорэлектротранс».

«Моя принципиальная позиция в том, люди не должны страдать из-за того, что энергетические монополисты не желают считаться с возможностями городского бюджета, — заявил Валерий Сараев.

Что касается желаний энергетических монополистов, особенно в преддверии выборов в Госдуму и Саратовскую городскую думу. В этой связи некоторые наблюдатели обращают внимание на то, что в этой ситуации наиболее пострадал имидж главы города Олега Грищенко, который является исполняющим полномочия секретаря реготделения «Единой России» и лидером праймериз на выборах в Госдуму. Он поставил вопрос о компетентности исполнительной власти города. Но Валерий Сараев, который много сделал для недопущения транспортного коллапса, оказался единственным чиновником, извинившийся за причиненные населению неудобства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Саратова Олег Грищенко 10 июня предупредил о социальном недовольстве горожан, которое может вызвать остановка общественного электротранспорта из-за долгов МУПП «Саратовгорэлектротранс» энергетикам. «Энергетики предупредили, что в случае неоплаты задолженности МУПП «Саратовгорэлектротранс», с 16 июня прекратят подачу электроэнергии», — сообщил он.

В ночь с 15 на 16 июня произошло чрезвычайное событие, которого никогда не было в истории города — отключение электроснабжения городского электротранспорта. Произошла остановка шести троллейбусных и девяти трамвайных маршрутов. Во избежание транспортного коллапса на самые востребованные направления отправлено 68 автобусов большой и малой вместимости.

«По самым скромным подсчетам, действия энергетического монополиста обошлись населению в сумму примерно 1 млн рублей, именно столько потеряют саратовцы на разнице цен за проезд», — такое заявление сделал директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константин Касьянов. По его словам, по состоянию на 1 января этого года, долги предприятия за электроэнергию составляли 66,9 млн рублей. Из них 13,8 млн долг перед ОАО «Саратовэнерго» и 53,1 млн рублей перед ООО «СПГЭС». Сейчас, по состоянию на 16 июня долги перед ОАО «Саратовэнерго» погашены полностью, а долг перед СПГЭС составляет 36,3 млн рублей.

«Это беспрецедентный акт вандализма по отношению к жителям города. Трамваи ходили во время Великой Отечественной войны, не остановились в годы перестройки, пережили разруху ельцинской эпохи», — отметил Касьянов.