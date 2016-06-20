Москва, 20 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Члены Общественной палаты РФ намерены после трагедии в Карелии проверить все детские лагеря, куда департамент труда и соцзащиты Москвы выдавал путевки. Об этом сегодня, 20 июня, сообщила корреспонденту ИА REGNUM член Комиссии ОП по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Свисток тревоги

«Важно понять, какие еще лагеря этим летом выиграли госконтракты на организацию детского отдыха. Возможно, с помощью общественного совета при департаменте труда и соцзащиты или же силами Общественной палаты РФ и общественных палат регионов проведем проверки этих лагерей», — сказала она.

Член ОП РФ также планирует в ближайшее время направить запросы в МЧС и Министерство труда и соцзащиты РФ с просьбой выработать четкие критерии проверки лагерей, которыми могли бы руководствоваться общественники. Общественные проверки помогут официальным ведомствам и службам оперативнее реагировать на нарушения.

Зимова отметила, что из Москвы на отдых в карельский лагерь были направлены дети-сироты и дети из семей с трудной жизненной ситуацией.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 18 июня 47 московских школьников, приехавших на отдых в карельский лагерь «Парк-отель «Сямозеро» попали в шторм. Погибли 13 детей. Спасатели ведут поиск последнего пострадавшего, о его судьбе пока ничего не известно. Возбуждено уголовное дело.