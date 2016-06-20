Ростов-на-Дону, 20 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Майские дожди, которые ежедневно провоцировали подтопления в Ростове-на-Дону и области, всё-таки были полезны. Сообщалось о том, что благодаря ливням уровень Цимлянского водохранилища повысился на 0,5 метра. По мнению начальника службы нормативно-правового регулирования рыболовства, международной и образовательной деятельности Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, заведующего кафедрой зоологии Южного федерального университета Сергея Дудкина, это капля в море, к проблеме обмеления гигантского резервуара нужно подходить со всех сторон. «Безусловно, это хоть какая-то прибавка, но нам только и остается, что на Бога надеяться: авось дожди пойдут, снегопадом завалит», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM собеседник.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Цимлянское водохранилище

По словам эксперта, в основе обмеления Цимлянского водохранилища лежат изменения климата. В целом потепление все-таки идет, аккумуляторы холода в Гренландии тают, а в результате меняются пути циклонов. «Почему у нас много маловодных лет подряд? Потому что в условиях потепления, прежде всего, у нас все более обширным становится среднеазиатский антициклон — область повышенного давления, которая устанавливается обычно в конце июля и начале августа. Установившаяся жара не дает циклонам с Атлантики доходить до нас. Как правило, дожди у нас в мае, редко — в июне, июль и август становятся временем «раскаленной земли». Вся зона выпадения осадков приходится на восточную и центральную части Западной Европы. Там катастрофические паводки, жители даже не помнят такие, а у нас аномальная жара. Это отражается и на зимнем режиме», — отметил Сергей Дудкин.

Небезызвестный факт, что на Дону устойчивого снегонакопления давно нет, что означает: имеющихся осадков для пополнения водохранилища не хватает. Именно поэтому Цимлянское водохранилище обмелело, так как не было мощного притока от таяния снегов. Но это приходная часть баланса. С другой стороны, есть расходная часть.

«Мы много раз говорили о том, что надо более рационально расходовать водные ресурсы Цимлянского водохранилища. Нужно в течение зимы экономить воду. В правилах использования ресурсов несколько целевых назначений воды. Обязательно определенный уровень стока нужен для так называемых санитарных пропусков для того, чтобы река промывалась и для питьевого водоснабжения была более свежей. Для обеспечения проточности нужно немного — 153 кубометра в секунду. И по большому счету зимой в этом направлении и стоит завершить расход гигантского резервуара», — считает собеседник.

Это приведёт к незначительному обмелению Дона, но река восполнится весной, когда будет немного паводка, тогда и Дон наполнится, и рыба придет, и будет, где нереститься ей. Придерживаться рационального расхода нужно и летом: обеспечивать воду для санитарной промывки, небольшой объем пустить на орошение. При этом есть значительное «но».

«У нас очень много воды тратится на обеспечение судоходства, так как нужны определенные гарантированные глубины, уровни воды для прохождения барж, и нужно обеспечить этот уровень воды в течение всего навигационного периода. А поскольку у нас потепление, то ледостав не образуется, а, значит, и навигационный период продолжается. Я помню времена, когда в ноябре уже на реке Дон лёд стоял. А сейчас продлевают навигацию до декабря, а это требует того же самого уровня воды. В результате то, что должно держать Цимлянское водохранилище, в течение года расходуется для обеспечения судоходства», — подчеркнул Сергей Дудкин.

Также перед весной всегда находится время паническим настроениям, мол, будет паводок. Поэтому вода стравливается еще зимой, когда она никому не нужна, чтобы не залить весной при развитии паводка коттеджи и посёлки, расположенные в водоохранной зоне реки Дон. В течение нескольких лет провели такую практику, и это дошло до критического снижения уровня воды в водохранилище, который ливни не в силах восстановить.

По словам собеседника, самое главное — грамотно использовать водные ресурсы в течение всего года. И если говорить о том, что судоходство — основной потребитель, то нужно проанализировать, на чем можно сэкономить, где поберечь воду. В связи с этим важен состав грузов, перевозимых по реке Дон.

«Оказывается, что подавляющая часть грузопотока — свыше 80% — это наливные грузы, то есть жидкие: по реке курсируют не сухогрузы (лес, щебень, металл), а танкеры-пятитысячники (мазут, нефть). Встает вопрос: обязательно ли наливные грузы перевозить по реке? Массу примеров можно привести, когда реки начинаются «задыхаться» от транспортной загрузки, и тогда альтернативой становится трубопроводный транспорт. Почему у нас его не развивают? Зачем возить всё баржами, расходуя большое количество воды, уродуя реку, когда можно проложить трубопроводы к Тамани, Порт-Кавказу. Вот на чём можно сэкономить водные ресурсы», — привёл пример Сергей Дудкин.

Эксперт сделал неблагоприятный прогноз. По его словам, снизившийся уровень воды привёл к обнажению берегов, в Цимлянском водохранилище остались без воды самые эффективные нерестилища рыб. «Это приведет к тому, что у нас в течение двух лет подряд не будет многочисленных поколений молоди рыб. То есть через 3−4 года мы начнем видеть провал в рыбных запасах Цимлянского водохранилища, уловах рыб, и с нынешнего уровня 7−8 тыс. тонн скатимся на более низкий уровень — 4−5 тыс. тонн», — сказал собеседник.

Это последствия снижения уровня воды в Цимлянском водохранилище. Есть и другое последствие, так как годовой сток Дона в результате климатических изменений существенно сократился. В лучшие годы 21 кубокилометр пресной воды давала река Дон ежегодно, в период маловодья последних лет сток держался на уровне 12−16 кубокилометров, а в 2015-м Дон дал ничтожно мало — всего лишь 9 кубокилометров пресной воды. А так как снижение пресноводного стока наблюдается уже несколько лет подряд, то это привело к серьезному увеличению солёности воды, прежде всего, в Таганрогском заливе и Азовском море.

«Уровень солёности в заливе раньше был в среднем на уровне 4,5 промилле (4,5 грамма соли на литр воды). В западной части залива соленость составляла 9,5 промилле, сейчас зона 9,5 промилле уже под Таганрогом, то есть в восточной части залива. В западной же части соленость зафиксирована на уровне 12,5 промилле. Шесть-семь лет назад среднесезонная солёность в Азовском море в течение года была 10,5 промилле, сейчас — 13,5 промилле, а рядом Черное море, в котором 17,5 промилле. Это важный фактор, который влияет на состояние водных биологических ресурсов. И не только на рыб. Мы видим изменения кормовой базы: мелкие рачки, зоопланктон, то, чем питается рыба, моллюски, состав их меняется быстро, буквально на глазах. Совершенно другое развитие мы видим и у других видов, которых заносит с черноморскими водами», — обратил внимание Сергей Дудкин.

Конечно, это сказалось на популяции донской рыбы. Вся рыба, которой всегда славились Азовское море и Таганрогский залив — рыбец, лещ, судак, тарань — сейчас буквально вжимается в опресненные зоны к дельте Дона, для них фиксируемая солёность уже не комфортна. А место донской рыбы занимают уже морские виды. Повлиять на это, к сожалению, нельзя.

«В 70-х годах был такой же климатический период, и Азовское море солонело до 13,5 промилле, тогда только медуз было 56 млн тонн, и мы почти всю нашу рыбу потеряли. Тогда был проект сделать глухую дамбу в Керченском проливе, чтобы сдерживать черноморскую воду и пропускать через шлюз только суда. Но он не был реализован, он технически сложен, дорогостоящ. Мы вынуждены факт роста солености Азовского моря констатировать, и с этим ничего уже сделать нельзя. Это не в нашей возможности регулирования, поэтому рыболовство и рыбное хозяйство должно просто адаптироваться к новым реалиям», — заключил собеседник.