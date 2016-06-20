Астрахань, 20 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Начавшийся утром пожар на складе боеприпасов в Астраханской области потушен. Никто из военнослужащих, ликвидаторов ЧП и местных жителей не пострадал, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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Уточняется, что эвакуации личного состава с военного полигона Ашулук не проводилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар начался на складе, где хранятся ракетные двигатели. Пожар вспыхнул в хранилище небоевых частей ракет-мишеней утром 20 июня.

В Ашулук прибыли пожарные, спасатели и врачи. Из соседнего городка были эвакуированы 600 местных жителей. Позднее пожар удалось локализовать.

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