Архангельск, 20 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В связи с трагедией, произошедшей в Карелии, все места массового пребывания детей в Архангельской области ждет комплексная внеплановая проверка. К проверочным мероприятиям будут подключены органы МЧС и МВД региона. Такое поручение дал сегодня, 20 июня 2016 года, глава региона Игорь Орлов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Инструктаж в летнем лагере

«От имени правительства Архангельской области и от себя лично, я приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибших в Карелии детей. То, что произошло у наших соседей — это большая беда. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось. Сделать всё для этого — обязанность всех органов власти. Мы должны иметь точное понимание ситуации — кто отвечает за каждое место отдыха, кто взаимодействует с детьми, каким образом. Отложите все дела, потому что речь идет о самом важном — о жизни и безопасности детей», — заявил губернатор.

К проверкам присоединится и уполномоченный по защите прав ребенка Архангельской области Ольга Смирнова. В беседе с корреспондентом агентства она подчеркнула, что при посещении летних лагерей пристальное внимание безопасности уделяет всегда.

«График посещения всех лагерей у нас уже давно готов. Специалисты нашего института и лично я проверяем не только права детей, отдыхающих в этих лагерях, но и безопасность. Трагедия, произошедшая в Карелии, ужасна. Безопасности детей необходимо уделять пристальное внимание, чтоб не допускать таких чрезвычайных ситуаций в регионах», — сказал Ольга Смирнова.

Проверки уже начались. Так, с воспитателями и руководством детских лагерей, расположенных в Пинежском районе и на Соловках, уже проводят дополнительные инструктажи.

Всего на территории Архангельской области этим летом открыты более 400 лагерей разного типа, из которых 415 лагерей с дневным пребыванием детей, 24 загородных лагеря, 3 учреждения санаторного типа, 1 детский санаторий и 31 палаточный лагерь. В лагерях этим летом отдохнут более 40 тысяч детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 ребят, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули.