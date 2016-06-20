Прага, 20 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заявил 20 июня, что НАТО не планирует увеличивать численность войск в Восточной Европе и Прибалтике свыше имеющихся планов, поскольку неминуемой угрозы со стороны России нет, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам. четыре батальона военнослужащих альянса, направляемых в Польшу и Прибалтику будет играть роль политического, а не военного средства сдерживания. На данный момент нет необходимости в отправке контингента большей численности.

«В данный момент не рассматривается отправка значительного контингента», — отметил на пресс-конференции. «В цели НАТО не входит создание военного барьера против широкомасштабной агрессии со стороны России, поскольку такая агрессия не фигурирует в повестке дня, а также нет донесений разведки и том, что такое возможно».

«Тем не менее угрозу со стороны России нельзя исключать», — добавил он.

Страны Прибалтики и Польша выступают за отправку на их территорию большего, чем запланировано на данный момент контингента для сдерживания агрессии со стороны России. В частности, отмечают официальные лица Варшавы, Эстонии, Латвии и Литвы, необходимо развернуть в этих странах новейшие системы противоракетной обороны для защиты региона.