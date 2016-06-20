Москва, 20 июня, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Свыше 50 школ и детских садов планируют построить в Москве до конца 2016 года, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Помимо бюджетных средств, в проект привлекли деньги частных инвесторов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В 2016 году в столице появится 32 детских садика на 7830 мест, а также 19 школ на 13 177 мест.

«Их возведут за счёт инвесторов и городского бюджета. Инвестор профинансирует 30 процентов от общего объёма строительства, запланированного на этот год», — заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

Напомним, с 2011 по 2015 год в Москве построили 181 детский сад на 28 545 мест, а также 57 школ на 29 тысяч мест. В 2015 году на образовательные цели из бюджета Москвы было выделено 247,7 млрд рублей.