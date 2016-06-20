Екатеринбург, 20 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В Свердловской области действующего сотрудника полиции обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Старший оперуполномоченный по особо важным делам УЭБиПК регионального главка был задержан оперативниками УФСБ и на данный момент отправлен под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По версии следствия, в июне 2016 года 39-летний сотрудник полиции предложил через посредника гражданке, в отношении которой проводятся проверочные мероприятия на предмет совершения ей служебного подлога, повлиять за вознаграждение на процессуальное решение доследственной проверки. Он пообещал, что за полтора миллиона рублей поспособствует принятию отказа в возбуждении уголовного дела, хотя на самом деле не имел никакого отношения к проверочным мероприятиям.

Когда через посредника женщина узнала условия сделки, она решила обратиться в управление ФСБ. Далее была разработана операция по изобличению злоумышленника. Женщина договорилась с сотрудником полиции о встрече 17 июня для передачи части денежных средств в размере 200 тысяч рублей. После того, как полицейский получил деньги, началась операция по его задержанию. Гражданин мужчина попытался скрыться, но безуспешно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что если вина задержанного сотрудника полиции будет доказана, он будет немедленно уволен из внутренних органов, а его руководители, допустившие упущения в воспитательной работе, получат дисциплинарные взыскания. На данный момент к расследованию подключилось управление собственной безопасности регионального главка МВД. Также в пресс-службе отметили, что с начала года по материалам УСБ было возбуждено более 20 уголовных дел и уволено по отрицательным мотивам 14 сотрудников полиции.

Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых уточнил, что роль управления собственной безопасности не только в выявлении оборотней в погонах, но и в защите честных сотрудников полиции, которых могут оклеветать представители криминалитета.