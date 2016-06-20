Токио, 20 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Японский автоконцерн Nissan Motor Company планирует выпустить полностью электрические версии своих внедорожников Nissan Juke и Nissan Qashqai, сообщает Autocar.

M 93 Nissan Juke

По словам директора электромобильного подразделения Nissan Гарета Дансмора, Концерн Nissan Motor собирается объединить лидерство в производстве кроссоверов и электромобилей. В планах компании наладить выпуск электрических кроссоверов.

Не исключается, что обе модели начнут получать электрические моторы одновременно с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, все электрические модели компании Nissan построены на особой специализированной платформе, но концерн нуждается в универсальной модульной платформе, пригодной для использования и электрических моторов и двигателей внутреннего сгорания.