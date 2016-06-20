В Челябинске проверят детские летние лагеря после трагедии в Карелии
Челябинск, 20 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Проверить все оздоровительные детские лагеря поручили подчиненным глава Челябинска Евгений Тефтелев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 20 июня, в ходе аппаратных совещаний, передает корреспондент ИА REGNUM.
Евгений Тефтелев поручил первому заместителю руководителя администрации города Наталье Котовой организовать рабочую группу для решения вопросов по проверке детских лагерей. В нее войдут специалисты из комитета образования и других заинтересованных ведомств, уточнили в пресс-службе администрации города.
«За городом числится три муниципальных детских лагеря, два из которых не имеют водоемов. Частные летние лагеря проверятся не будут», — пояснила заместитель руководителя пресс-службы администрации города Анна Фалеева.
Усилить меры безопасности в детских лагерях области поручил губернатор Борис Дубровский. Глава региона отметил, что правоохранительным органам необходимо осуществлять проверки, а органам исполнительной власти в целом проводить профилактические мероприятия. «Мы все переживаем трагедию, которая произошла в Карелии, где утонули дети. У нас, к сожалению, ситуация тоже неблагополучна. На прошлой неделе в Троицком и Чебаркульском районах в реках утонули дети», — сообщил Борис Дубровский.
Напомним, 18 июня в детском оздоровительном лагере Карелии произошла трагедия. В шторм на озере на прогулочных лодках попали 47 детей и сопровождавшие их взрослые. 14 детей и один взрослый погибли. Информация о погибших и обстоятельствах случившегося уточняется.