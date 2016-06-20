Челябинск, 20 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Проверить все оздоровительные детские лагеря поручили подчиненным глава Челябинска Евгений Тефтелев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 20 июня, в ходе аппаратных совещаний, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Детский лагерь

Евгений Тефтелев поручил первому заместителю руководителя администрации города Наталье Котовой организовать рабочую группу для решения вопросов по проверке детских лагерей. В нее войдут специалисты из комитета образования и других заинтересованных ведомств, уточнили в пресс-службе администрации города.

«За городом числится три муниципальных детских лагеря, два из которых не имеют водоемов. Частные летние лагеря проверятся не будут», — пояснила заместитель руководителя пресс-службы администрации города Анна Фалеева.

Усилить меры безопасности в детских лагерях области поручил губернатор Борис Дубровский. Глава региона отметил, что правоохранительным органам необходимо осуществлять проверки, а органам исполнительной власти в целом проводить профилактические мероприятия. «Мы все переживаем трагедию, которая произошла в Карелии, где утонули дети. У нас, к сожалению, ситуация тоже неблагополучна. На прошлой неделе в Троицком и Чебаркульском районах в реках утонули дети», — сообщил Борис Дубровский.

Напомним, 18 июня в детском оздоровительном лагере Карелии произошла трагедия. В шторм на озере на прогулочных лодках попали 47 детей и сопровождавшие их взрослые. 14 детей и один взрослый погибли. Информация о погибших и обстоятельствах случившегося уточняется.