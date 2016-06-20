Архангельск, 20 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Уже не первый город в Архангельске можно встретить деревья, окутанные паутиной. Встречаются они не только на окраинах города, но и в центре, и даже возле детских учреждений. Это невероятное зрелище привлекает внимание горожан, которые фотографируются на фоне пораженных деревьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая

Экологи пояснили, что паутину плетут не пауки, а гусеничная моль. Птицы ее не едят, поэтому условий для размножения паразита предостаточно. Одна кладка — 100 гусениц. Преимущественно страдает черемуха.

«Пораженные деревья спиливать не стоит, надо как можно быстрее начать их лечить. Сделать это можно не только применяя различные химические реагенты, но и обычные народные методы. Рецептов очень много. Деревья надо опрыскивать специально приготовленным раствором. Также отмечу, что землю, на которой растет пораженное дерево, тоже необходимо обрабатывать, так как там могут сохраниться личинки. К экологической катастрофе это не приведет, но грозит гибелью дерева. Для человека это также безвредно», — сказал бывший председатель архангельской экологической организации «Этас» Николай Белугин.

Добавим, что такие пораженные деревья совсем не красят город. Однако, никаких мер по лечению больных деревьев не предпринимается, поэтому есть вероятность того, что нынешним летом Архангельск превратиться в один большой кокон.

Директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Виталий Акишин заявил, что спиливать деревья нет необходимости. Они приобретут прежний вид самостоятельно.

«Ситуация с окутанными паутиной деревьями в Архангельске возникает периодически. В данном случае спиливать пораженные деревья будет не совсем правильно. Срубать дерево можно лишь тогда, когда оно «спит». Пораженные деревья еще не погибли и, скорее всего, приобретут привычный вид самостоятельно», — сказал Виталий Акишин.

Справка:

Термином «горностаевая моль» биологи назвали семейство чешуекрылых молевидных бабочек. Оно включает в себя около 600 видов разных насекомых. Размеры их невелики: размах крыльев — от шести до двадцати восьми миллиметров. Обитают такие организмы преимущественно в тропиках, но некоторые виды встречаются и в России. Питаются представители данного семейства в основном растениями. Иногда могут употреблять в пищу корни, чаще — листья. Гусеницы поселяются на стебле и листьях деревьев, постепенно опутывая их паутинкой. Таким образом создаются общественные гнезда, где насекомые окукливаются по одному или склеивая несколько коконов вместе. На одном дереве может поселиться несколько сотен гусениц. Растения часто не справляются с таким количеством жильцов и погибают. Питаясь определенным видом растений, моль наносит вред лесоводству и сельскому хозяйству.