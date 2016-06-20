Киев, 20 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности посла Украины в Турции Сергея Корсунского. Об этом сообщается в понедельник, 20 июня, на сайте главы украинского государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Президент Петр Порошенко уволил Сергея Корсунского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике», — говорится в сообщении.

Указ президент Украины подписал 18 июня 2016 г.

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