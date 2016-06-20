Москва, 20 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Министр финансов Ливана Али Халиль в ходе встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым заявил, что Бейруту необходима поддержка Москвы. Прежде всего, она нужна в сфере борьбы с терроризмом, пишет «Парламентская газета».

sntat.ru Силуэт террориста

Халиль подчеркнул, что у двусторонних отношений России и Ливана есть глубокие исторические корни. Он напомнил об опыте взаимного сотрудничества стран в разных сферах.

В настоящее время, по словам Халиля, Бейрут нуждается в помощи такого сильного союзника как Москва. Поддержка требуется, прежде всего, в сфере борьбы с террористами, которые творят свои преступления в Сирии. Кроме того, из этой страны в Ливан непрерывно поступают целые потоки беженцев.

«В нашей стране сейчас 1,5 миллиона сирийцев, которые бежали от войны. А 500 тысяч и так находились постоянно в стране на работе. Это огромная цифра, которая составляет фактически половину населения Ливана», — сказал он.

Также ситуация на Ближнем Востоке нестабильна из-за противостояния Израиля и Палестины. В результате в Ливане сложилась тяжёлая обстановка, в частности, в экономике. Халиль заявил, что страна находится в состоянии выживания — сохранить экономику удаётся лишь за счёт внутренних депозитов ($180 млрд).

Также Халиль отметил, что в стране наблюдается кризис внутренней политики: не удаётся избрать президента. Функцию законодательной власти взяло на себя правительство. Можно сказать, что Ливан сейчас на военном положении.

«Несмотря на это, я считаю, что ситуация в Сирии должна быть урегулирована только мирным политическим путём», — сказал Халиль.

Косачёв признал, что положение в Ливане сложное. Он выразил гостю поддержку. «Наши страны всегда были дружественными, а в последнее время наметились тесные связи и в межпарламентском сотрудничестве», — сказал он.