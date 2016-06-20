Рига, 20 июня, 2016, 14:33 — ИА Регнум. На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за размещение в рижском парке Победы информационных плакатов, «отражающих основанное на фактах историческое изложение обо всем периоде Второй мировой войны в Латвии», сообщает LETA.

Латышские эсэсовцы. 1944

Автор инициативы Роберт Церусс заявил:

«Сейчас парк Победы и находящийся на его территории монумент Победы, за перенос которого подписались более 10 тыс. жителей Латвии, являются элементом, раскалывающим общество, так как представители общины нацменьшинств считают его важным культурно-историческим наследием».

Церусс, руководствуясь разработанными Министерством культуры в 2011 году «Основными положениями идентичности и интеграции общества на 2012−2018 гг.», призывает использовать площадь вокруг памятника Освободителям Риги от нацистов «для информирования представителей нацменьшинств о фактах истории Латвии времен Второй мировой войны», упоминая и роль жителей Латвии, воевавших в составе батальонов Красной Армии и Waffen SS, и оккупацию Латвии СССР и Германией, и события Холокоста.

Он также уверен, что это послужит объединяющим общество культурно-историческим вкладом, так как представители нацменьшинств (русскоязычные) узнают о понимании истории латышским народом. По мнению Церусса указатели не помешают этим людям отмечать важные для них праздники.

Инициативу планируется подать в Рижское агентство памятников.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 июня парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела поданную в Сейм инициативу о восстановлении довоенного проекта площади Узварас, которая, в частности, предполагает снос Памятника Освободителям Риги. За реализацию данной инициативы на портале Manabalss. lv было собрано более 12 000 подписей.

Также Саулкрастское отделение организации Daugavas vanagi («Ястребы Даугавы»), состоящей из латышских ветеранов СС, на общем собрании приняло решение перенести Памятник Освободителям Риги из парка Победы в приграничный с Россией город Зилупе.