Астрахань, 20 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В Астраханской области уничтожена очередная партия санкционных продуктов питания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного Россельхознадзора 20 июня, к уничтожению были приговорены около 900 кг кочанного салата и 81 кг грибов.

1gb.ru Яблоки

Фуру с санкционным товаром из Польши пограничники остановили в прошедшие выходные на пропускном пункте «Караузек». Товар через Астрахань везли из Москвы в Республику Казахстан. В прошедшие выходные сотрудниками управления на полигоне ТБО в Наримановском районе ликвидировали запрещенные продукция питания «путем раздавливания тяжелой техникой».

Кроме этого в фуре находилось 18 тонн апельсинов и персиков, на которые отсутствовал фитосанитарный сертификат. В настоящее время фрукты взяты на лабораторные исследования для проверки на наличие карантинных вредителей. Если сертификат лаборатория выдаст, то груз проследует до места назначения — Казахстан, уточнили в ведомстве.

Добавим, что еще два случая ввоза санкционной продукции на территорию РФ были выявлены пограничники пункта пропуска «Караузек» в начале апреля. Так, 1,5 тонны яблок и томатов из Польши и Турции в Россию пытался ввезти уроженец Северной Осетии, еще около 10 тонн польских яблок обнаружили в фуре у жителя Астраханской области. Вся продукция предназначалась астраханским предпринимателям. Яблоки и томаты уничтожили на полигоне бытовых отходов.

Только за первые четыре месяц текущего года в пункте пропуска «Караузек» было досмотрено 148 транспортных средств с подконтрольной госветнадзору грузами. Восемь из них были задержаны и возвращены на территорию Казахстана из-за отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов, в том числе, 1,2 тыс. шкур мелкого рогатого скота, более 20 тонн охлажденной и мороженой, 0,3 тонны языков говяжьих. За первый квартал здесь было выявлено 33 нарушения. Так, с территории РФ в Казахстан пытались вывезти более 1,4 тонны запрещенной продукции — 244 кг салата, 115 кг фенхеля и 400 кг редьки из Италии, 450 кг салата и 240 кг кабачков из Испании; а также 12 кг красной смородины из Нидерландов. Все продукты питания были изъяты и уничтожены на мусоросортировочном комплексе механическим способом.