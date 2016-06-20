Москва, 20 июня, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Москве устанавливаются обстоятельства гибели заключенного следственного изолятора. Тело мужчины с резаной раной шеи было обнаружено в туалете на территории СИЗО-4 «Медведь», сообщает 20 июня телеканал «360».

Richard Bistrong Камера СИЗО

39-летний житель Калужской области был задержан в апреле этого года по подозрению в грабеже. Оружие преступления пока не найдено, по факту происшествия ведется служебная и доследственная проверка.

Данный случай — не первый в этом СИЗО за последние месяцы. По данным издания, в конце осени прошлого года трое заключенных скончались здесь при различных обстоятельствах.