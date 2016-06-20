Махачкала, 20 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В Дагестане сегодня утром, 20 июня, по тревоге подняты подразделения и органы управления мотострелковой бригады Южного военного округа. В республике начались командно-штабные учения по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе округа.

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Командиры и штабы будут отрабатывать вопросы управления, организации и поддержания взаимодействия между подразделениями различных родов войск при подготовке и ведения боя. Всего в учениях принимают участие более 500 человек личного состава. Используются также более 150 единиц военной техники

Учения начались с марш-броска на 50 км в район выполнения учебно-боевых задач на полигон «Аданак». Здесь личный состав мотострелковых подразделений будет отрабатывать задачу по блокированию бандгруппы и нейтрализации ее участников.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля текущего года в Дагестане проходили учения подразделений отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в республике. В них приняли участие около 1000 военнослужащих, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

На полигоне Дальний мотострелки отрабатывали навыки отражения нападения условного противника на колонну боевой техники. Военнослужащие должны были занять оборону и держать ее до подхода основных сил. Были также выполнены боевые стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Гвоздика», вооружения танков Т-90А и боевых машин пехоты (БМП-2).

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