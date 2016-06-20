Рига, 20 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В период с 17 по 19 июня, в связи с различными повреждениями, нанесенными сильным ветром, в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило свыше 400 вызовов, сообщает портал Rus.delfi.lv.

ru.torange.biz Нет электричества

Наибольший ущерб разгул стихии причинил в Риге и ее окрестностях, откуда в ГПСС поступило 250 вызовов. Помощь спасателей потребовалась для уборки деревьев, упавших на проезжую часть, а также, когда деревья или ветки от сильного ветра падали на автомобили, на здания или вблизи зданий, на линии электропередач. Несколько раз спасателей вызывали из-за сорванных ветром конструкций крыш. В ряде микрорайонов Риги ветер стал причиной неисправности светофоров. В результате обрыва электропроводов было перекрыто движение на нескольких улицах столицы.

Шквальный ветер по всей стране оставил без электричества около 20 000 хозяйств. На данный момент еще продолжаются работы по ликвидации последствий нанесенных бурей и восстановлению подачи электричества.

Как стало известно, по данным архива информационного агентства BNS, количество вызовов полученных Государственной спасательной службой в субботу, 18 июня, было самым большим за последние годы. Скорость ветра не превышала 23 метра в секунду, но ущерб причинен больший, чем во время осенних и зимних бурь, так как ветки с листьями менее устойчивы к порывам ветра.

Напомним, на большей части Латвии под влиянием циклона прошли обильные осадки, массивный грозовой фронт пришел в Латвию со стороны Польши.