Ульяновск, 20 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование в отношении троих местных студентов, организовавших цепочку по продаже синтетических наркотиков.

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Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, 20-летний Константин Сернов, 19-летний Андрей Кадырнов и его несовершеннолетний сокурсник осенью 2015 года и организовали незаконный бизнес, направленный на сбыт альфа-пирролидиновалерофенона (PVP), который они приобретали через интернет.

Продавать наркотик молодые люди планировали с использованием так называемых закладок. Потребители наркотика могли узнать места закладок только после перевода денежных средств на номера виртуальных счетов электронной платёжной системы.

В октябре 2015 года наркоторговцы были задержаны. Им предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п."г» ч.4 ст.228−1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.