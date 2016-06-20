Рыбинск, Ярославская область, 20 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В начале августа в Рыбинск прибудут мощи преподобного Федора Ушакова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Рыбинской Епархии Русской Православной Церкви, это событие приурочено к 15-летию канонизации знаменитого русского адмирала.

Ориентировочно, мощи святого будут пребывать в Спасо-Преображенском соборе с 6 по 8 августа, однако сроки могут быть сдвинуты, уточнили в Епархии.

«Мощи преподобного Феодора Ушакова постоянно хранятся в Санаксарском монастыре в Мордовии. К нам они прибудут впервые, причем целиком и будут выставлены в Спасо-Преображенском соборе, где поклониться им смогут все верующие. Это событие пройдет в рамках празднования Дня памяти адмирала Ушакова на Рыбинской земле», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель информационного отдела Рыбинской Епархии диакон Никита Ведерников.

По его словам, график пребывания мощей на родине святого уточняется. Вероятно, они также будут выставлены в Воскресенском храме в Тутаеве. А вот в деревню Бурнаково и в храм Богоявления «на Острову» в селе Хопылево, где был крещен Фёдор Ушаков, священные останки везти не планируется. Зато обсуждается возможность провезти их по всей территории России.

Кроме того, в преддверии прибытия мощей Федора Ушакова в селе Хопылево на берегу Волги пройдет патриотический фестиваль культуры и искусства его имени.