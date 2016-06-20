Челябинск, 13 мая, 2020, 14:42 — ИА Регнум. В Челябинской области бизнес получит поддержку на общую сумму более 2,6 млрд рублей. Об этом на брифинге объявил вице-губернатор Егор Ковальчук.

Это будут как прямые меры поддержки, так и косвенные. Среди них налоговые льготы, отсрочки и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе меры поддержки получат не менее 39 тыс. предприятий и предпринимателей. Власти надеются сохранить не меньше 190 тыс. рабочих мест.