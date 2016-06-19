Париж, 20 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Директор УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти заявил, что организация надеется на соблюдение порядка на чемпионате Европы-2016, в том числе со стороны российских болельщиков, сообщает «Чемпионат».

Getty Images Российские болельщики

По его словам, руководство УЕФА хочет думать позитивно и надеется, что Россия в случае выхода в плей-офф не станет причиной беспорядков. Организация ожидает продолжения соревнований без инцидентов, подобных столкновениям с английскими болельщиками.

Напомним, после завершения матча Англия — Россия (1:1) произошло столкновение российских и английских болельщиков. В результате инцидента УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца чемпионата Европы.

На данный момент российская команда готовится к матчу против сборной Уэльса, исход которого определит дальнейшее участие российской команды в Евро-2016. В случае проигрыша сборная России уедет домой.