Тель-Авив, Израиль, 20 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Зербо Лассина заявил 20 июня, что Израиль готов ратифицировать договор о запрете испытаний ядерного оружия, сообщает Associated Press.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Тель-Авив

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечает, что ратификация договора является вопросом времени. С таким заявлением Зебро выступил после встречи с главой правительства Израиля. Он добавил, что шаг Тель-Авива положит начало созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерных испытаний.

Благодаря ратификации Тель-Авивом соглашение Договор на один шаг приблизится к вступлению в силу, а количество стран, которые еще не присоединились к нему, сократится до семи.