Ставрополь, 20 июня, 2016, 14:09 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В Ставропольском крае практически вдвое выросло число стобалльных работ по итогам сдачи единого госэкзамена по русскому языку. Число нарушений снизилось вдвое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

По данным министра образования и молодежной политики края Евгения Козюры, в 2016 году существенно увеличился средний балл по сравнению с прошлым годом.

Доля выпускников, работы которых не преодолели минимальный порог, уменьшилась с 0,9% в прошлом году до 0,5% в 2016 году.

«Судя по предварительным итогам, можно сказать, что результаты единого государственного экзамена показывают рост качества знаний выпускников края по русскому языку», — прокомментировал итоги ЕГЭ министр.

Единый государственный экзамен по русскому языку в Ставропольском крае сдавали свыше 11,6 тысяч человек. Экзамен по русскому языку является обязательным, и одновременно выпускным и вступительным.

Напомним, основной период ЕГЭ-2016 завершается 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Всего в регионе на сдачу экзаменов было зарегистрировано более 12,5 тысяч человек по 14 общеобразовательным предметам. Из них более 11,5 тысяч выпускники текущего года.

Для сдачи экзаменов организована работа 88 пунктов проведения ЕГЭ. Контролируют ход экзаменов более 1 тысячи региональных общественных наблюдателей. Во всех аудиториях, где проводятся экзамены, ведется видеонаблюдение.