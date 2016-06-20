Страсбург, Франция, 20 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко приступила к работе в качестве члена Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Помилованная президентом России Владимиром Путиным бывшая украинская военнослужащая приняла участие в пленарном заседании ПАСЕ в составе группы Европейской народной партии (ЕНП). Когда председательствующий объявил, что на заседании присутствует Савченко, другие члены группы встали и начали аплодировать бывшей участнице военных действий в Донбассе в составе карательного батальона «Айдар». Савченко ответила коллегам поклоном. Депутат выразила свою благодарность депутатам ПАСЕ и всем, кто «поддерживал Украину» и «боролся за неё».

«У нас с вами одинаковые взгляды. Украина смотрит в сторону добра, в сторону прогресса, в сторону Европы. Я буду работать для того, чтобы у нас с вами получилось плодотворное сотрудничество», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 июня, сестра бывшей украинской военнослужащей Вера Савченко сообщила, что депутат отправилась в Страсбург.

Напомним, что Савченко вернулась из России в Киев после помилования 25 мая 2016 года. 31 мая она начала работать в парламенте в качестве депутата. В то утро на заседании парламента она спела гимн Украины, который подхватили другие депутаты. Савченко сделала ряд громких заявлений, осуждающих российское руководство.