Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился провести внеплановые проверки областных учреждений, где отдыхают дети. Такое решение, как сообщила ИА REGNUM пресс-служба губернатора, принято в связи с трагедией в соседней Карелии, где на озере произошла массовая гибель детей.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Проверки в летних лагерях

Александр Дрозденко отметил, что «работа детских оздоровительных лагерей каждый год находится под особым контролем профильных комитетов областного правительства и лично под моим контролем».

В этом сезоне чрезвычайных ситуаций в местах детского отдыха в регионе не возникало. Тем не менее, после трагедии в Карелии губернатор поручил дополнительно выяснить условия отдыха детей, организацию питания, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В ходе внеплановой проверки «руководителям и воспитателям оздоровительных лагерей мы в очередной раз напомним о необходимости соблюдения правил как на территории учреждений, так и за их пределами», отметил Дрозденко.

Глава региона также подчеркнул, что при организации походов сотрудникам мест отдыха детей следует учитывать погодные условия, предупреждать об их проведении сотрудников МЧС и соблюдать все необходимые меры безопасности.

Ранее, как сообщалось, Александр Дрозденко выразил свои соболезнования главе Карелии и мэру Москвы в связи со случившийся 18 июня трагедией.

Напомним, 18 июня в Карелии во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12−13 лет.

Уголовное дело по факту гибели 14 детей на Сямозере в Карелии будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Свои соболезнования в связи с трагедией высказали руководители РФ.