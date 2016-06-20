Москва, 20 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Детский лагерь в Карелии, в котором погибло 14 детей, не имел разрешительных документов на проведение водных сплавов. Об этом 20 июня в ходе совещания правительства заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

ИА REGNUM Сплав по реке

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что «проблема не только в том, чтобы этот лагерь закрыть», поскольку «это как раз проще простого после того, что произошло», а в том, что «у нас нет уверенности, что в других лагерях нет такой ситуации».

Напомним, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12−13 лет.