Москва, 20 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Столичные полицейские задержали троих участников организованной группы, обманывавшей граждан под видом продажи через интернет различных товаров, сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ashely Moreno Задержание подозреваемого

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники размещали в интернете объявления, в которых предлагали гражданам совершить покупки разных товаров. Покупателям они выставляли электронные счета, однако граждане, осуществившие оплату, обещанного не получали.

Таким образом злоумышленники обманули 106 человек на сумму свыше 23 млн рублей. В ходе обыска по месту проживани подозреваемых были найдены и изъяты печати организаций, банковские карты. Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование по делу продолжается.