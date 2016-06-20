Ярославль, 20 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области согласовал дальнейшее проведение работ по строительству гостиницы в историческом центре Ярославля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ранее департамент потребовал от застройщика приостановить стройку ввиду нарушения законодательства об объектах культурного наследия. Но это требование было проигнорировано.

ИА REGNUM

Земельный участок, где ведется стройка, располагается за Домом пионеров на ул. Советская и находится в границах объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой г. Ярославля XI—XVII вв.». Застройщик — ООО «ЮНИТЕК» — подписал охранное обязательство, в рамках которого должен заблаговременно согласовывать с профильным департаментом проекты любых работ и их проведение.

Однако, как выяснилось в результате проверки, проведенной в декабре 2015 года, строительные работы на объекте начались без согласованной документации, анализирующей воздействие строительства на окружающие объекты культурного наследия и обосновывающей обеспечение мер их сохранности. Более того, при строительстве здания застройщик нарушил предельные высотные параметры. То есть, этажей в гостинице больше, нежели допускается законодательством.

В результате застройщик получил предписание о незамедлительной приостановке строительных работ до тех пор, пока проектная документация не будет приведена в соответствие всем требованиям и согласована. Предписание это было проигнорировано — стройка продолжилась, несмотря на запреты.

Впрочем, после получения предписания ООО «ЮНИТЕК» все же представило в департамент документацию по мероприятиям по сохранности объектов культурного наследия, которая с учетом доработок была согласована 6 июня 2016 года. Следовательно, можно ожидать, что застройщик решит вопрос и с высотностью будущей гостиницы — так, как ему нужно.

В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что через суд застройщика привлечен к административной ответственности. Однако в настоящее время «ЮНИТЕК» оспаривает предписание департамента в Арбитражном суде Ярославской области.

Стоит отметить, что гостиница на ул. Советской — уже далеко не первый объект, возведенный с нарушениями законодательства в границах Культурного слоя Ярославля. Застройщики продолжают работы, несмотря на запреты не только контролирующих органов, но и судов. Прецедентов сноса подобных зданий по решению суда в Ярославле нет.