Париж, 20 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Игроки национальной сборной России по футболу 20 июня планируют выйти с траурными повязками на матч группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса, чтобы выразить дань памяти погибшим в Карелии подросткам. Об этом «Матч ТВ» рассказал капитан команды Василий Березуцкий.

neboley.zp.ua Траурная лента

«Сборная России точно настроена играть в повязках», — сказал защитник.

По его словам, в данный момент ведутся необходимые процедуры согласования с УЕФА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Карелии во время водного путешествия погибли 14 подростков, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро».

Дети отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие более 50 человек (47 детей и четверо инструкторов). Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись.