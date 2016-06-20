Рига, 20 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс от имени Латвии выразил глубочайшие соболезнования России, семьям и родственникам погибших в связи с трагедией в Карелии, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Saeima Эдгарс Ринкевичс

«Глава внешнеполитического ведомства выражает самые глубокие соболезнования родственникам и близким погибших», — говорится в заявлении МИД Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12−13 лет.